Армия Израиля призвала жителей трех городов Йемена к срочной эвакуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала предупреждение, в котором говорится о срочной эвакуации из трех городов на западе Йемена. Речь идет о портах Рас-Иса, Ходейда и Салиф, которые находятся под контролем движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы).

«В связи с тем что террористический режим хуситов использует порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах эвакуироваться и держаться от них подальше ради собственной безопасности до дальнейшего уведомления»,— говорится в предупреждении ЦАХАЛа (цитата по The Times of Israel).

Телеканал «Аль-Арабия» позже сообщил, что в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Салиф прозвучали взрывы. Хуситы заявили, что провинция Эль-Ходейда подвергалась атаке со стороны Израиля.