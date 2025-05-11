Двадцать восьмой тур

«Оренбург»—«Химки» 1:1

Караташ, 52 — Руденко, 79

«Динамо» (Мх)—«Зенит» 0:1

Нину, 37

ЦСКА—«Краснодар» 1:0

Гуарирапа, 69

«Акрон»—«Ахмат» 3:2

Пестряков, 17; Джаковац, 45+4; Хубулов, 85 — Талал, 8; Мелкадзе, 72. Удаление: Беншимол («Акрон»), 90+6

«Факел»—«Локомотив» 0:1

Воробьев, 22

«Динамо»—«Спартак» 2:0

Карраскаль, 7 (пен.); Глебов, 30

«Рубин»—«Ростов» 1:0

Даку, 90+1

Турнирная таблица

И В Н П М O

1. «Краснодар» 28 18 7 3 54:22 61

2. «Зенит» 28 18 6 4 54:18 60

3. ЦСКА 28 16 7 5 43:19 55

4. «Динамо» (М) 28 15 8 5 59:31 53

5. «Спартак» 28 15 6 7 49:25 51

6. «Локомотив» 28 14 7 7 45:38 49

7. «Рубин» 28 12 6 10 36:40 42

8. «Ростов» 28 10 8 10 40:41 38

9. «Акрон» 28 10 5 13 37:49 35

10. «Крылья Советов» 27 8 6 13 33:43 30

11. «Динамо» (Мх) 28 6 9 13 25:33 27

12. «Химки» 28 5 11 12 32:49 26

13. «Ахмат» 28 4 12 12 26:44 24

14. «Нижний Новгород» 27 6 5 16 21:49 23

15. «Оренбург» 28 4 7 17 25:50 19

16. «Факел» 29 2 10 16 12:40 16

Сегодня встречаются: «Пари Нижний Новгород»—«Крылья Советов».

29-й тур

17.05: «Оренбург»—«Краснодар», «Химки»—«Рубин», «Пари Нижний Новгород»—«Факел». 18.05: «Крылья Советов»—«Спартак», «Ахмат»—«Динамо» (Мх), «Динамо» (М)—«Акрон», «Ростов»—«Зенит». 19.05: «Локомотив»—ЦСКА.

30-й тур

24.05: «Акрон»—«Локомотив», «Динамо» (Мх)—«Ростов», «Зенит»—«Ахмат», «Краснодар»—«Динамо», «Рубин»—«Оренбург», «Факел»—«Крылья Советов», «Спартак»—«Химки», ЦСКА—«Пари Нижний Новгород».