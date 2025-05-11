В январе — апреле 2025 года в Республике Татарстан было продано 15,71 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане продажи новых автомобилей снизились на 30%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане продажи новых автомобилей снизились на 30%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля региона в общероссийских продажах составила 4,5%, что позволило Татарстану занять пятое место в рейтинге субъектов РФ.

Средний спад продаж по стране составил 25%. Москва, Московская область и Санкт-Петербург остаются крупнейшими рынками новых автомобилей, несмотря на значительное падение продаж. В январе — апреле 2025 года в Москве было продано 44,69 тыс. машин (—28%), в Подмосковье — 24,4 тыс. (—29%), а в Петербурге — 20,23 тыс. (—29%). На эти три региона приходится 25,6% всех новых автомобилей в России.

Из 25 крупнейших рынков только Белгородская область продемонстрировала рост (+1%), остальные — снижение. Наибольшее падение зафиксировано в Дагестане (—45%), Ханты-Мансийском АО (—38%) и Новосибирской области (—35%).

Влас Северин