Карты рассрочки обогнали кредитки по лимитам на фоне жесткого регулирования

В I квартале 2025 года объем выдачи карт рассрочки и дебетовых карт с овердрафтом вырос на 47%, достигнув в среднем 34 млрд руб. в месяц. Это следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ, входит в топ-3). В то же время сегмент кредитных карт сократился на 34% по количеству и на 35% по объему выдачи. Средний лимит по новым картам рассрочки и овердрафтам в марте составил 114,1 тыс. руб., превысив показатель кредиток (108,3 тыс. руб.).

Эксперты связывают тренд с ужесточением регулирования ЦБ и изменением поведения заемщиков. Клиенты активно пользовались грейс-периодами, погашая задолженность с накопительных счетов, что стало невыгодно банкам. В результате многие кредитные организации сократили льготные периоды или отказались от массовой выдачи кредиток.

В Совкомбанке отмечают, что средний лимит по картам рассрочки составляет около 100 тыс. руб., а для банков этот продукт выгоден за счет партнерских комиссий с торговых сетей. В ОТП-банке подчеркивают, что средний чек по рассрочке выше, чем по кредитным картам.

Регуляторные ограничения также сыграли роль. Как отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, банки могут быть вынуждены сокращать объемы выдач и снижать лимиты по выдаваемым кредитным картам с целью соблюдения требований регулятора, в том числе в части макропруденциальных лимитов.

Подробнее об этом — в материале «Карты рассрочились».