Карты рассрочились

В первом квартале карты рассрочки и дебетовые карты с опцией овердрафта показали рост выдачи — при снижении этого показателя в сегменте кредитных карт. Карты рассрочки и карты с овердрафтом обогнали кредитки и по среднему лимиту. Эксперты связывают это с жестким регулированием ЦБ сегмента кредитных карт, а также тем, что граждане слишком хорошо научились пользоваться грейс-периодами. В итоге альтернатива кредиткам оказывается более выгодной и для клиентов, и для банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ, входит в топ-3), в первом квартале 2025 года наблюдался рост объема выдачи карт рассрочки и овердрафтов после падения в конце 2024 года. Так, с января по март 2025 года объем выдачи увеличился на 47%, в среднем за месяц отчетного квартала выдавалось таких карт на 34 млрд руб. Сегмент кредитных карт, напротив, показал снижение: по итогам первого квартала было выдано 3,66 млн карт с общим лимитом 441,1 млрд руб., что по сравнению с четвертым кварталом прошлого года (см. “Ъ” от 16 апреля) меньше на 34%, и на 35% соответственно. Примечательно, что средний лимит по новым выдачам в сегменте карт рассрочки и карт с овердрафтом в марте 2025 года достиг 114,1 тыс. руб., превысив этот показатель у кредиток — 108,3 тыс. руб., следует из данных ОКБ.

В Совкомбанке, который предоставляет отдельную карту рассрочки, отмечают, что средний лимит по данной карте составляет порядка 100 тыс. руб. В ОТП-банке обращают внимание, что отдельных карт рассрочки у банка нет, а к каждой кредитной карте предлагается опция рассрочки. При этом в ОТП-банке указывают, что средний чек по рассрочке немного выше, чем по кредитной карте.

Собеседники “Ъ” на банковском рынке поясняют, что повышение интереса к использованию карт рассрочки и карт с овердрафтом является следствием закрытия кредитных карт крупными банками и последующего отказа других банков в их выдаче тем клиентам, которые активно пользовались кредитками и раз в месяц погашали полную сумму по ним с накопительного счета, а также сокращения грейс-периодов по кредиткам (в этот период не начисляются проценты по картам при соблюдении определенных условий их использования). «Изначальная цель ввода грейс-периодов направлена на то, чтобы люди не снимали деньги в банкоматах, а тратили в магазинах, поскольку банки за это получали комиссию интерчейндж,— отмечает собеседник “Ъ”.— В условиях высоких ставок по накопительным счетам бесплатное пользование клиентами средствами банка и получение при этом процентов по накопительному счету невыгодно банкам».

Кроме того, в сегменте кредитных карт регулирование жестче, чем по картам рассрочек и овердрафтам. Как отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, банки могут быть вынуждены сокращать объемы выдач и снижать лимиты по выдаваемым кредитным картам с целью соблюдения требований регулятора, в том числе в части макропруденциальных лимитов. Отказ от больших лимитов по кредитным картам, помимо ужесточения политики ЦБ, может быть связан с ухудшением экономических показателей в банках, отмечает руководитель дирекции развития кредитных карт банка «Уралсиб» Сергей Воинцев. Он обращает внимание, что ранее банки могли предоставить клиенту 60–120 дней льготного периода, а теперь либо должны отказывать в выдаче кредита, либо убирать льготные периоды для выравнивания экономики.

В таких условиях потребительский спрос удовлетворяется за счет карт рассрочки, предлагающих более выгодные условия, отмечает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Кроме того, она обращает внимание, что происходит увеличение операций на маркетплейсах через карты «родственных» банков, предлагающих рассрочки на товары. «В текущих рыночных условиях рассрочка — выгодное решение по сравнению с традиционными кредитными продуктами,— указывают в Совкомбанке.— Для банка данный продукт обеспечивает стабильный доход за счет партнерских комиссий от торговых предприятий, а также способствует повышению клиентской лояльности и увеличению частоты взаимодействия клиентов с банковскими сервисами».

Елена Ванюшина, Максим Буйлов