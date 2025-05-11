Главные новости за неделю 5-11 мая. Кавказ

Неизвестный поджег букву V на въездной стеле Кисловодска. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, национальной вражды либо ненависти в отношении какой-либо социальной группы).

В Новоселицком округе объем инвестиций в основной капитал превысил 5 млрд руб. при выполнении плановых значений на 175,3%.

Региональный оператор Ставрополья по обращению с твердыми бытовыми отходами ООО «Эко-Сити» сообщил о росте задолженности населения за вывоз мусора.

ФСБ рассекретила архивное уголовное дело агента Гестапо Ольги Гиндлер, которая во время оккупации Пятигорска выдала немцам более десяти советских граждан, впоследствии арестованных и преимущественно расстрелянных.

В Северной Осетии выявили 150 незаконно выданных земельных участков. Нарушения произошли до вступления в силу регионального закона, перераспределяющего полномочия по выделению земли между местными органами самоуправления и структурами госвласти.

За последние 5 лет уровень бедности в Кабардино-Балкарии снизился с 25% до 11,7%. Индекс промышленного производства в I квартале 2025 года составил 107,2%, объем инвестиций достиг 7,9 млрд руб.

За 2025 год в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края поступило туристического налога в сумме 121,5 млн руб. С января этого года туристический налог ввели 22 из 33 муниципалитетов региона.

Сотрудники прокуратуры Ставропольского края установили новый памятник на заброшенной могиле ветерана контрразведки «СМЕРШ» Александра Бутунина накануне 80-летия Победы.

В Кочубеевском округе назначен новый врио руководителя администрации. Эту должность занял Игорь Тарасенко.

За 5 лет Ставропольский край получил 51 млрд руб. госинвестиций на инфраструктуру.

Ставропольский край построил 11 ветряных электростанций суммарной мощностью 971 МВт. Сумма вложенных инвестиций 1,5 трлн руб.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за первый квартал 2025 года выросло на 16%, превысив число 1,2 тыс. компаний.

Администрация Кисловодска выставила на торги Центральный рынок площадью более 18 тыс. кв. м, с начальной стоимостью 843,8 млн руб. Будущий покупатель обязан сохранить все рабочие места и назначение объекта.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о включении дороги от трассы до нового терминала аэропорта в перечень региональной собственности.

Модернизация аэропортовой инфраструктуры в пяти городах Северо-Кавказского федерального округа потребует 35,7 млрд руб. до 2030 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в понедельник, 5 мая, во Владикавказ, откуда направился в мемориальный комплекс «Город Ангелов» в Беслане.

Средний размер ипотечных кредитов на Ставрополье в марте 2025 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,9 млн руб. В общероссийском рейтинге край занял 16 место.