Главные новости 7 мая. Кавказ

За 2025 год в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края поступило туристического налога в сумме 121,5 млн руб.

Массовая гибель рыбы произошла на каскаде прудов в Шпаковском и Грачевском округах Ставрополья. Специалисты ведут расследование возможных причин экологического происшествия.

Ставропольский край с 2020 года получил около 51 млрд руб. государственных инвестиций в инфраструктуру, что позволило завершить строительство дорог и туристических объектов.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Стройвентспецавтоматика» по заявлению Сбербанка России из-за неисполненных обязательств компании по кредитным договорам на сумму более 7,8 млн руб.

Авиакомпании отменили несколько рейсов между Москвой и Ставропольским краем из-за временных ограничений в воздушном пространстве центральной России. Меры связанны с обеспечением безопасности полетов.

Южный окружной военный суд вынес приговор сотруднику оборонно-промышленного предприятия Ставропольского края Александру Богданову. Мужчина получил 18 лет колонии строгого режима за участие в террористической организации и попытку подрыва газовой подстанции на предприятии.

Ставропольский край построил 11 ветряных электростанций суммарной мощностью 971 МВт. Сумма вложенных инвестиций 1,5 трлн руб.

Ставропольский край в первом квартале 2025 года экспортировал 6,8 тыс. т напитков, что на 6% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.