ФСБ рассекретила дело пособницы нацистов в оккупированном Пятигорске

Управление ФСБ России по Ставрополю рассекретило архивное уголовное дело агента Гестапо Ольги Гиндлер, которая во время оккупации Пятигорска выдала немцам более десяти советских граждан, впоследствии арестованных и преимущественно расстрелянных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ РФ по Ставропольскому краю Фото: ФСБ РФ по Ставропольскому краю

«Ольга Гиндлер была завербована под псевдонимом "Воробей" и активно занималась негласной работой. В период фашистской оккупации города Пятигорска она передала в Гестапо сведения о более чем десяти советских гражданах, которые впоследствии были арестованы, большинство расстреляны», — сообщает ведомство.

Следствие установило, что женщина в начале оккупации добровольно поступила на службу в гестапо, зарегистрировавшись как лицо немецкого происхождения, и вступила в ряды карательного органа СД-12. Первоначально она занималась закупкой мебели для рабочих кабинетов и кухонного инвентаря столовой, получала жилье, питание и зарплату в размере 350 немецких марок ежемесячно.

Уголовное дело было рассекречено в рамках совместных мероприятий региональных управлений ФСБ и СК по противодействию героизации нацизма и пособников немецко-фашистских захватчиков, а также попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Николай Аксенов