В Северной Осетии выявили 150 незаконно выданных земельных участков

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил министерству государственного имущества и земельных отношений срочно направить исковое заявление в суд по делу о махинациях при оформлении земельной собственности. В Алагирском районе было выявлено неправомерное выделение 150 участков, сообщает издание «15-й Регион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Я заблаговременно предупреждал глав районных администраций об этих нарушениях»,— отметил Сергей Меняйло.

Нарушения произошли до вступления в силу регионального закона, перераспределяющего полномочия по выделению земли между местными органами самоуправления и структурами госвласти. По словам руководителя региона, документ начал действовать с начала 2024 года, однако в декабре наблюдалась активная раздача участков, попытки продолжались даже в январе.

В Алагирском районе в спешном порядке готовились проекты решений о передаче земельных наделов сторонним лицам с использованием факсимильных подписей и постановлений, датированных задним числом. При этом опрошенные граждане, получившие участки в собственность, утверждали о своей неосведомленности.

Также зафиксированы случаи перепродажи этих участков, в том числе лицам, связанным с чиновниками. Контроль за законностью предоставления земельных участков будет продолжен.

Николай Аксенов