Уголовное дело о вандализме возбуждено после поджога стелы Кисловодска

Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль расследование уголовного дела о поджоге буквы V на въездной стеле Кисловодска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, национальной вражды либо ненависти в отношении какой-либо социальной группы).

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», неизвестный 11 мая ранним утром совершил поджог буквы на стеле, используя емкость с горючей жидкостью. Злоумышленника зафиксировали камеры системы «Безопасный город». По словам мэра Кисловодска Евгения Моисеева, это не первый поджог стелы с начала специальной военной операции.

Тат Гаспарян