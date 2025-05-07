В Кочубеевском округе назначен новый врио главы администрации

В Кочубеевском округе Ставропольского края назначен новый врио руководителя администрации. Согласно информации, опубликованной на официальном портале муниципалитета, эту должность занял Игорь Тарасенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кочубеевского округа Фото: Администрация Кочубеевского округа

Смена руководства произошла после того, как прежний глава округа был задержан правоохранительными органами.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ» его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — на сумму 118 млн руб. По версии следствия, бывший чиновник способствовал подрядной организации в получении бюджетных средств без фактического выполнения предусмотренных контрактом работ.

Нарушения в реализации проекта были обнаружены только через год после происшествия. Теперь экс-руководителю Кочубеевского округа грозит уголовное наказание.

Николай Аксенов