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Прокуратура Ставрополя восстановила захоронение капитана «СМЕРШ»

Сотрудники прокуратуры Ставропольского края установили новый памятник на заброшенной могиле ветерана контрразведки «СМЕРШ» Александра Бутунина накануне 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Фото: Прокуратура Ставропольского края

«Подобные инициативы направлены на увековечение памяти защитников Родины, а восстановление воинских захоронений — общий долг всех потомков народа-победителя»,— подчеркнул прокурор края Юрий Немкин.

В военные годы Александр Бутунин служил в отделе контрразведки «СМЕРШ», противодействовал фашистской агентуре и пресекал деятельность немецких разведслужб. Военную карьеру он завершил в 1957 году в звании капитана.

Прокурор Ставропольского края вместе с председателем совета ветеранов краевой прокуратуры Шахидом Тутаевым и сотрудниками надзорного ведомства возложили цветы к новому мемориалу и почтили память ветерана минутой молчания.

Николай Аксенов

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