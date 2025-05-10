Мусорный регоператор Ставрополья заявил о росте долгов населения за вывоз ТБО

Региональный оператор Ставрополья по обращению с твердыми бытовыми отходами ООО «Эко-Сити» сообщил о росте задолженности населения за вывоз мусора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее в редакцию поступили обращения, в которых читатели «Ъ-Кавказ» сообщили о росте в последнее время числа исков предъявляемых регоператором к гражданам.

«Основной причиной роста дебиторской задолженности является низкий уровень платежной дисциплины потребителей, в частности, полная неоплата или несвоевременная оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО, несвоевременное предоставление либо непредоставление необходимых для корректного начисления платы за коммунальную услугу сведений», — пояснили «Ъ-Кавказ» в офисе регоператора.

В целях снижения размера задолженности он проводит работу по взысканию задолженности в судебном порядке.

«В большинстве случаев регоператор обращается в судебные инстанции в отношении потребителей имеющих задолженность, которые не заключили договор с ним в письменной форме и не подали заявку для заключения такого договора, не предоставили сведения о количестве расчетных единиц, необходимых для корректного начисления платы за коммунальную услугу», — заявили в «Эко-Сити».

В компании напрямую не ответили на вопросы издания о том, соответствует ли эта информация действительности и каков общий объем ее претензий к потребителям.

Анализ его исковой активности, проведенный по просьбе «Ъ-Кавказ» ставропольским юристом Парвиной Пашаевой, показал, что «Эко-Сити» с начала года подал в Арбитражный суд Ставропольского края около сотни исков на общую сумму свыше 24,4 млн руб. Данными по искам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, издание не располагает. Согласно же бухгалтерским документам, опубликованным на сайте «Эко-Сити», дебиторская задолженность с 0,9 млн руб. в 2023 году выросла до 1,1 млн руб. в 2024 году.

Парвина Пашаева рассказывает, что, согласно законодательству об отходах производства и потребления договор с регоператором считается заключенным даже в том случае, если собственник соответствующего объекта отказывается от его подписания. Но граждане и предприниматели в большинстве случаев отказываются оплачивать услуги по вывозу мусора даже не поэтому, а потому, что фактически не пользуются этой услугой.

«Сейчас в судах они отстаивают свою позицию как потребители, которые услугу не получили. Многие ответчики доказывают, что они не утилизируют мусор, но суды все равно обязывают их оплачивать начисления регоператора. Объяснить людям, почему они должны платить за неоказанные услуги практически невозможно. И могу сказать, что проблема касается как физлиц, так и предпринимателей. Их недовольство в этом плане, конечно, растет. Но они рассчитывают, что в итоге им удастся как-то переломить судебныую практику, и суды все-таки начнут применять в этих делах и закон о защите прав потребителей. От себя могу добавить, что согласна с позицией ответчиков, и тоже считаю, что суды не применяют в этих спорах закон о защите прав потребителей в необходимой мере», — отмечает юрист.

Михаил Волкодав