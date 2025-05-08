Уровень бедности в Кабардино-Балкарии за пять лет снизился вдвое

За последние 5 лет уровень бедности в Кабардино-Балкарии снизился с 25% до 11,7%. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

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«Это комплексная поэтапная и целенаправленная работа и на уровне правительства, и на уровне муниципалитетов. В этом году планируем продолжить работу по повышению уровня зарплат в бюджетной сфере. Кроме того, начнем процесс преобразования жилищно-коммунального комплекса»,— отметил руководитель региона.

По данным республиканского правительства, индекс промышленного производства в I квартале 2025 года составил 107,2%. Объем инвестиций достиг 7,9 млрд рублей, что на 13% превышает показатели предшествующего периода. Оборот розничной торговли за тот же период вырос до 71 млрд рублей, увеличившись на 6,8% в сопоставимых ценах.

Николай Аксенов