Ставропольский край собрал первый туристический налог на 121,5 млн рублей

За 2025 год в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края поступило туристического налога в сумме 121,5 млн руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Туристический налог — это дополнительный источник бюджетных поступлений, ориентированный на развитие курортной инфраструктуры, укрепление экономики муниципальных образований и региона в целом. Это инвестиции в будущее нашего края»,— прокомментировала глава регионального налогового ведомства.

На Ставрополье к 31 марта 2025 года зарегистрировано 563 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих услуги размещения туристов. По данным регионального УФНС, в реестр классифицированных средств размещения (РКСР) внесено 442 объекта, в муниципальных реестрах числится 274 объекта, в том числе 139 организаций специализируются на санаторно-курортном обслуживании.

С января этого года туристический налог ввели 22 из 33 муниципалитетов Ставропольского края. В регионе он заменил курортный сбор, который платили в крае. Его плательщиками стали юридические лица и ИП, чьи гостиницы, санатории, базы отдыха включены в РКСР. Турналог исчисляется со стоимости услуги по временному проживанию. Его ставка на 2025 год составляет 1%, а минимальная сумма — 100 руб. в сутки, для санаториев установлена ставка в размере минимального налога.

Тат Гаспарян