За 5 лет Ставрополье получило 51 млрд рублей госинвестиций на инфраструктуру
Ставропольский край с 2020 года получил около 51 млрд руб. государственных инвестиций в инфраструктуру, что позволило завершить строительство дорог и туристических объектов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Руководитель края представил итоги социально-экономического развития региона.
Владимиров также сообщил, что в регионе разрабатываются проекты по водообеспечению, водоотведению и развитию дорожной инфраструктуры.