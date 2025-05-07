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За 5 лет Ставрополье получило 51 млрд рублей госинвестиций на инфраструктуру

Ставропольский край с 2020 года получил около 51 млрд руб. государственных инвестиций в инфраструктуру, что позволило завершить строительство дорог и туристических объектов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Руководитель края представил итоги социально-экономического развития региона.

Владимиров также сообщил, что в регионе разрабатываются проекты по водообеспечению, водоотведению и развитию дорожной инфраструктуры.

Николай Аксенов

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