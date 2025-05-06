В 2025 году на Ставрополье число предприятий МСП выросло на 16%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за первый квартал 2025 года выросло на 16%, превысив число 1,2 тыс. компаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

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«Ставрополье функционирует более 60 мер государственной поддержки для представителей малого и среднего бизнеса. Всего в настоящее время в крае зарегистрировано 305 тыс. субъектов МСП»,— отметил Антон Доронин.

По словам министра, наиболее востребованными у МСП отраслями являются торговля, строительство, аренда и управление недвижимостью, а также ресторанный бизнес и грузовые автоперевозки.

Согласно прогнозам краевых властей, к 2030 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе должна достичь 500 тыс. человек.

Николай Аксенов