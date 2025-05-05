В марте средний размер ипотеки на Ставрополье вырос до 4 млн рублей

Средний размер ипотечных кредитов на Ставрополье в марте 2025 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,9 млн руб. В общероссийском рейтинге край занял 16 место, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний размер ипотечных займов в России достиг 4,44 млн руб. По сравнению с февралем 2025 года показатель вырос на 1,2%, а в годовом исчислении – на 3,4%.

Лидерство по величине ипотечных кредитов удерживает Москва (7,38 млн руб.). За ней следуют Московская область (5,81 млн руб.), Санкт-Петербург (5,73 млн руб.), Приморский край (5,03 млн руб.) и Республика Саха (Якутия) (5,01 млн руб.).

В НБКИ отметили, что рост показателя наблюдается второй месяц подряд. После колебаний в июне-июле 2024 года, связанных с завершением действия массовых программ льготной ипотеки, средний размер кредитов стабилизировался. С августа прошлого года этот показатель находится в диапазоне 4,1-4,4 млн руб., хотя в последние месяцы наблюдается небольшой рост.

Николай Аксенов