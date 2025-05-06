Дорога к новому терминалу аэропорта Ставрополя перешла в собственность края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о включении дороги от трассы до нового терминала аэропорта в перечень региональной собственности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Постановление включает участок дороги к новому терминалу в перечень путей общего пользования, принадлежащих региону. Сам терминал открыли в декабре 2024 года — его возведение обошлось почти в 3,5 млрд руб.
В ближайшее время власти Ставрополья намерены реконструировать подъезд к воздушной гавани, расширив проезжую часть до шести полос. Также в планах строительство автостанции возле аэропорта.