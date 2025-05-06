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Центральный рынок Кисловодска выставлен на торги за 843,8 млн рублей

Администрация Кисловодска выставила на открытые электронные торги Центральный рынок площадью более 18 тыс. кв. м, с начальной стоимостью 843,8 млн руб. Будущий покупатель обязан сохранить все рабочие места и назначение объекта, сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Фото: администрация Кисловодска

Фото: администрация Кисловодска

Выставленный на конкурс объект расположен в центре города на улице Горького.

По словам Моисеева, решение о реализации рынка связано с его недостаточной эффективностью — в настоящее время муниципалитет получает около 10 млн руб. годового дохода от этого объекта.

«Учитывая объем содержания и невозможность модернизировать рынок за счет бюджета, понимаем, что возможности полноценно развивать как не было, так и не будет»,— пояснил глава города.

Власти приглашают инвесторов участвовать в конкурсе, чтобы преобразить рынок в современный и комфортный торговый комплекс. При этом мэр особо отметил, что новый владелец не сможет изменить назначение земельного участка и помещений.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Дума Кисловодска намерена приватизировать 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Кисловодский центральный рынок» (КЦР).

Николай Аксенов

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