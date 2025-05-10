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Объем инвестиций в Новоселицком округе превысил 5 млрд рублей

В Новоселицком округе объем инвестиций в основной капитал превысил 5 млрд руб. при выполнении плановых значений на 175,3%. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин в своем Telegram-канале после выездного приема граждан.

Фото: Антон Доронин / t.me

Фото: Антон Доронин / t.me

По итогам 2024 года объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности составил 102,8 млн руб. Показатель отгруженной сельхозпродукции превысил 3 млрд руб.

Объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям достиг 630,5 млн руб. Количество субъектов предпринимательства без учета самозанятых выросло на 6,2%.

«Территории Ставрополья формируют социально-экономический потенциал региона, поэтому регулярно встречаемся с местным бизнесом для выявления основных потребностей»,— отметил министр.

На Ставрополье предприниматели могут получить микрозаймы по сниженным ставкам на модернизацию производства, пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости или инновационную деятельность.

Тат Гаспарян

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