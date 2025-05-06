На развитие пяти аэропортов Северного Кавказа выделят 36 млрд рублей

Модернизация аэропортовой инфраструктуры в пяти городах Северо-Кавказского федерального округа потребует 35,7 млрд руб. до 2030 года. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» запланировано обновление аэропортов в Минеральных Водах, Грозном, Махачкале, Ставрополе и Нальчике.

«Мероприятия в аэропорту Грозный в Чечне, где мы проводим работы в отношении аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры, и в аэропорту Уйташ в Махачкале мы планируем завершить в 2026–2027 годах», — цитирует Романа Старовойта пресс-служба правительства РФ.

Министр также отметил, что обновление аэродромной инфраструктуры аэропорта Минеральных Вод будет осуществляться по концессионному соглашению, действующему до 2028 года.

Николай Аксенов