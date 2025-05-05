Главные новости 5 мая. Кавказ

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в понедельник во Владикавказ, откуда направился в мемориальный комплекс «Город Ангелов» в Беслане.

В Ставропольском крае лидерами по росту цен в начале мая остаются овощи и хлеб. Лук за неделю подорожал на 9,2%, а картофель почти на 150%.

Средний размер ипотечных кредитов на Ставрополье в марте 2025 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,9 млн руб. В общероссийском рейтинге край занял 16 место.

Жители Ставрополя продолжают выбирать объект для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Голосование, определяющее территорию для преображения в 2026 году.

В Ставрополе проводят противоклещевую обработку химикатами скверов, лесопарков и мест отдыха. Площадь покоса в городе в этом году увеличили до 700 тыс. кв. м.

В Карачаево-Черкесии начался капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на территории Малокарачаевского района. Общая протяженность обновляемых участков составляет 5,6 км.

В первом квартале года количество вакансий для экскурсоводов в Ставропольском крае сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.