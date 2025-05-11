Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах США и Китая

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошей» встречу делегаций США и Китая в Женеве. Стороны достигли согласия по многим вопросам и достигли большого прогресса, сообщил он.

«Мы хотим, на благо как Китаю, так и США, чтобы Китай открылся для американского бизнеса»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В переговорах в Швейцарии участвовали министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. Китайскую сторону представлял вице-премьер Хэ Лифэн, сообщал CCTV. Переговоры продолжатся сегодня, 11 мая.

Ранее Bloomberg сообщал, что во время переговоров Белый дом готов снизить тарифы для Китая до 50-54%. Сейчас для Пекина действует ставка 145%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Война тарифов" дошла до стадии торга».