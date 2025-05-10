«Война тарифов» дошла до стадии торга

Дональд Трамп призвал Китай открыть свой рынок для американских инвестиций и намекнул на снижение тарифов для страны. В преддверии старта переговоров между Вашингтоном и Пекином президент США заявил, что закрытые рынки «больше не работают» и, если китайская экономика откроется, то «Пекину будет так хорошо!!!». Так Трамп написал в соцсети Truth Social. Во второй публикации он сказал, что 80-процентные пошлины на китайские товары «кажется правильным». Сейчас для Пекина действует ставка 145%. Ранее СМИ заявляли, что Белый дом готов снизить тарифы для Китая до 50-54%. Это может произойти в рамках переговоров между двумя странами. Встреча должна состояться 10-11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

Как считает профессор международных отношений университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущёва, торговые войны можно завершить быстро, но этому мешает излишняя импульсивность Трампа: «Я думаю, что кульминация не пройдена, и обе стороны играют в долгую игру. Китай будет ждать выгодной для себя ситуации. Для Трампа, конечно, это поражение в том смысле, что он поднял ставки и думал, что Пекин сразу примет все условия, а тот смотрел на него строгим взглядом и говорил, что мы только на равных будем разговаривать. А поскольку президент США — человек импульсивный, то решил попробовать разные подходы. Китай же выжидает. Но так как мы говорим не о рациональной политике в случае Трампа, то можно себе представить, что это все те же итерации все того же шоу: сегодня он прокричал, что мы всех удавим, а завтра, наоборот, что мы с вами будем дружить, а послезавтра, что мы вместе будем ходить по канату и так далее. То есть эта история не разрешена. И даже если пошлины снизят, думаю, вся администрация Трампа все равно будет качать этот маятник то в одну, то в другую сторону. То есть ему нужно подчинить Китай в том смысле, что тот тоже должен выстроиться в череду стран, которые хотят договариваться».

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у США не получится вести торговые переговоры со странами ЕС по отдельности. Глава немецкого правительства подчеркнул, что сделки, подобные той, что Трамп заключил с Великобританией, Брюсселю не нужны. Он также признал, что ЕС готовит контрмеры на случай провала переговоров. Но, по его словам, лучшим решением спора были бы нулевые пошлины. Вашингтону гораздо выгоднее заключать двусторонние соглашения, однако Европа будет торговаться для более широкой сделки, уверен доктор политических наук Игорь Зевелёв: «Надо рассматривать последние заявления и со стороны США, и со стороны ЕС как составную часть этой картины, в общем-то, начавшихся переговоров о новых торговых соглашениях. Вашингтон предпочел бы иметь дело с отдельными европейскими странами, а не с ЕС в целом. Такая позиция касается не только торговых взаимоотношений, но и политических взаимоотношений, партнерства в области безопасности.

Брюссель в целом занял довольно жесткую позицию в ответ на угрозы Трампа ввести очень высокие пошлины, хотя они не такие сумасшедшие, как в отношении Китая.

Тем не менее если эти угрозы будут претворены в жизнь, то европейская автомобильная промышленность пострадает в первую очередь и очень быстро. Такие европейские страны, как Словакия, пострадают гораздо больше в силу значительного экспорта автомобилей, в том числе в Соединенные Штаты».

В начале апреля Китай обратился во Всемирную торговую организацию из-за новых пошлин. Пекин продолжает оспаривать тарифы Трампа, однако в международном ведомстве надеются, что ближайшие переговоры между странами приведут к деэскалации. Европа последовала примеру КНР и тоже готовит иск против США в ВТО, говорит заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Однако, по его словам, этот шаг вряд ли изменит расклад сил в торговой войне: «Мы не можем предсказать, удастся ли в Брюсселе выработать единую позицию по отношению к действиям Трампа и последовательно ее отстаивать. Это вопрос пока нерешенный.

И, соответственно, Вашингтон может вполне вести открытый или закулисный торг с отдельными европейскими странами.

ЕС пока только собирается обратиться в ВТО. Я хочу заметить, что Китай уже подал жалобу в ВТО давно. Но эти обращения — это такая вещь, которая не действует быстро. Месяцами могут тянуться разбирательства, связанные с нарушением правил. Я не помню случая, когда это заканчивалось чем-либо серьезным, кроме того, что в конце концов противоборствующие стороны приходили к какому-то компромиссу».

По данным источников Reuters, Индия и Япония могут стать следующими странами, с которыми США заключат торговые сделки. Журналисты утверждают, что Вашингтон уже ведет переговоры с Нью-Дели. В мае делегация высокопоставленных индийских чиновников планирует приехать в США, чтобы согласовать все детали нового соглашения.

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Леонид Пастернак