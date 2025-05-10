Путин что-то скажет российским и западным журналистам в Кремле уже за полночь

Весь день в Кремле идут международные переговоры, передает из Кремля специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Вьетнам, Зимбабве, Палестина, Буркина-Фасо... Потом еще переговоры с президентом Южной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

Все это продолжается ровно с полудня.

А вот когда и президент Южной Осетии сделает свое дело, наступит очередь журналистов. В Малахитовой гостиной Кремля, там, где президенты России и Вьетнама уже зачитывали сегодня свои заявления, особым образом, некой доверительной дугой выставили стулья. Владимир Путин встретится не только с российскими журналистами, но и с корреспондентами западных телекомпаний: CNN, NBC, BBC... И уж очевидно, что произойдет это за полночь. Все уверены, что разговор будет про Украину. Хотя Владимир Путин, без сомнения, захочет подвести итоги четырехдневным встречам и торжествам. Но тема перемирия — это то, что, конечно, заботит самих журналистов прежде всего.

А пока после паузы в двусторонних встречах, которая продолжалась больше часа, началась встреча с президентом Абхазии.