РФ и КНР назвали провокацией использование неядерных стран для ядерных миссий

Россия и Китай считают, что развитие схем «совместных ядерных миссий» и «расширенного ядерного сдерживания» может повлечь региональную и глобальную гонку вооружений, нагнетая мировую напряженность. Страны заявили, что эти действия несут угрозу безопасности других ядерных государств.

Из совместного заявления РФ и КНР следует, что ядерные державы используют для своих целей своих неядерных союзников. Страны, обладающие оружием массового поражения, передают другим государствам военные силы и средства, используют военные базы на их территориях, а также задействуют их собственные ракетные и противоракетные вооружения и проводят «интегрированные» операции.

В том же заявлении РФ и КНР выступили против попыток использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации. «Перечисленные наступательные потенциалы открыто предназначаются их обладателями либо по своим характеристикам могут применяться ими для нанесения... якобы "превентивного" или "упреждающего", а по сути первого удара в расчете отразить средствами ПВО/ПРО радикально ослабленный ответный удар, реализовав таким образом стратегическое преимущество в наступлении и обороне»,— указано в заявлении.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон назвал РФ угрозой для Франции и Европы. Он заявил, что Европе нужен общий «атомный зонтик». Кремль счел это заявление конфронтационным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон хочет зонтик пошире».