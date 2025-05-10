Песков прокомментировал слухи про грядущее заявление Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «ничего не собираются взрывать». Так он высказался про пост журналиста «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова, который написал, что заявления президента Владимира Путина «взорвут американский вечерний прайм-тайм».

«Интернет всегда хочет чего-то взорвать»,— добавил господин Песков в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.

Журналисты уверены, что тема сегодняшнего выступления Владимира Путина коснется Украины, и, возможно, перемирия, как передает из Кремля специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Сейчас проходят переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Выступление ожидается после того, как руководители стран договорят друг с другом.