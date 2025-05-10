Флот Британии заявил о перехвате российской подлодки

Королевский флот Великобритании заявил, что патрульное судно HMS Tyne перехватило российскую подводную лодку «Краснодар» при входе в пролив Ла-Манш. В Генштабе ВМФ России сообщения о перехвате назвали некорректными.

«Патрульное судно перехватило "Краснодар" при входе в Ла-Манш у побережья Франции, докладывая о его движении по мере его следования на восток. Когда субмарина покинула воды Великобритании, эти обязанности были переданы союзникам»,— говорится в сообщении Королевского флота Великобритании.

В публикации указано, что подлодка «Краснодар» следовала из восточного Средиземноморья в Россию. Ее передвижения отслеживали в том числе с вертолетов. После выхода подлодки из вод Британии HMS Tyne приступило к отслеживанию движения российского корабля «Стерегущий», который направляется на запад из Балтийского моря.

В ВМФ России уточнили «РИА Новости», что формулировка «перехват» в этом случае «выглядит нелепо». «Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. Называть это перехватом смешно и неквалифицированно. Лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования. Сенсации в этом никакой нет»,— добавили там.