Диана Шнайдер вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла румынку Жаклин Кристиан в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме. Призовой фонд соревнований превышает €6 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Диана Шнайдер располагается на 11-й строчке рейтинга WTA. Жаклин Кристиан занимает 74-е место.

В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и бельгийкой Элизе Мертенс.

Финал турнира пройдет 17 мая. В прошлом году обладательницей титула стала теннисистка из Польши Ига Швёнтек.

Таисия Орлова