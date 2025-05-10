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обновлено 16:48

О чем договорились Владимир Путин и генсек Компартии Вьетнама То Лам. Главное

Президент России Владимир Путин провел переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле. Они длились почти три часа. По итогам переговоров делегации подписали ряд документов и сделали ряд заявлений. Главное — в подборке «Ъ».

Владимир Путин и То Лам

Владимир Путин и То Лам

Фото: Anton Vaganov / Reuters, Anton Vaganov / Pool / Reuters

Владимир Путин и То Лам

Фото: Anton Vaganov / Reuters, Anton Vaganov / Pool / Reuters

  • Владимир Путин и То Лам по итогам переговоров приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.
  • Владимир Путин принял приглашение То Лама посетить Вьетнам.
  • Россия будет укреплять с Вьетнамом сотрудничество в сфере обороны и безопасности.
  • Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года.
  • Россия и Вьетнам договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере.
  • «Росатом» подписал с Вьетнамом «дорожную карту» в области мирного атома до 2030 года.
  • Новые договоренности РФ и Вьетнама по атому открывают дорогу к обеспечению республики дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко и его коллега из Вьетнама Дао Хонг Лан подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины, передает корреспондент «РИА Новости».
  • РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама создадут инвестиционную платформу для медицинских и биоразработок.
  • Россия и Вьетнам намерены в сжатые сроки провести переговоры и подписать соглашение о строительстве АЭС на территории Вьетнама.
  • «Зарубежнефть» построит во Вьетнаме ветроэлектростанцию мощностью 1 тыс. МВт.
  • ВТБ и авиакомпания «Вьетнамские авиалинии» подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.
  • Россия и Вьетнам подписали соглашение о проведении конкурсов совместных научно-исследовательских проектов.
  • МГИМО и Ханойский госуниверситет подписали меморандум о взаимопонимании, а РАНХиГС и Государственная политическая академия им. Хо Ши Мина — соглашение о сотрудничестве. Об этом передает корреспондент «РИА Новости».
  • Компании из России заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме.
  • Региональный центр обучения русскому языку для жителей всей Юго-Восточной Азии скоро откроется во Вьетнаме.
  • Турпоток между Россией и Вьетнамом почти удвоился в прошлом году.
  • Товарооборот вырос на 20 процентов в 2024 году, это хороший показатель.

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