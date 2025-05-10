обновлено 16:48
О чем договорились Владимир Путин и генсек Компартии Вьетнама То Лам. Главное
Президент России Владимир Путин провел переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле. Они длились почти три часа. По итогам переговоров делегации подписали ряд документов и сделали ряд заявлений. Главное — в подборке «Ъ».
Владимир Путин и То Лам
Фото: Anton Vaganov / Reuters, Anton Vaganov / Pool / Reuters
- Владимир Путин и То Лам по итогам переговоров приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.
- Владимир Путин принял приглашение То Лама посетить Вьетнам.
- Россия будет укреплять с Вьетнамом сотрудничество в сфере обороны и безопасности.
- Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года.
- Россия и Вьетнам договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере.
- «Росатом» подписал с Вьетнамом «дорожную карту» в области мирного атома до 2030 года.
- Новые договоренности РФ и Вьетнама по атому открывают дорогу к обеспечению республики дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко и его коллега из Вьетнама Дао Хонг Лан подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины, передает корреспондент «РИА Новости».
- РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама создадут инвестиционную платформу для медицинских и биоразработок.
- Россия и Вьетнам намерены в сжатые сроки провести переговоры и подписать соглашение о строительстве АЭС на территории Вьетнама.
- «Зарубежнефть» построит во Вьетнаме ветроэлектростанцию мощностью 1 тыс. МВт.
- ВТБ и авиакомпания «Вьетнамские авиалинии» подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.
- Россия и Вьетнам подписали соглашение о проведении конкурсов совместных научно-исследовательских проектов.
- МГИМО и Ханойский госуниверситет подписали меморандум о взаимопонимании, а РАНХиГС и Государственная политическая академия им. Хо Ши Мина — соглашение о сотрудничестве. Об этом передает корреспондент «РИА Новости».
- Компании из России заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме.
- Региональный центр обучения русскому языку для жителей всей Юго-Восточной Азии скоро откроется во Вьетнаме.
- Турпоток между Россией и Вьетнамом почти удвоился в прошлом году.
- Товарооборот вырос на 20 процентов в 2024 году, это хороший показатель.