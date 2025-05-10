О чем договорились Владимир Путин и генсек Компартии Вьетнама То Лам. Главное

Президент России Владимир Путин провел переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле. Они длились почти три часа. По итогам переговоров делегации подписали ряд документов и сделали ряд заявлений. Главное — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и То Лам

Фото: Anton Vaganov / Reuters, Anton Vaganov / Pool / Reuters Владимир Путин и То Лам

Фото: Anton Vaganov / Reuters, Anton Vaganov / Pool / Reuters