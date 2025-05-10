Во Франции круизный теплоход со 127 пассажирами врезался в баржу

В ночь на субботу, 10 мая, на реке Роне во Франции произошло столкновение речного круизного теплохода Bijou du Rhone с баржей. На борту теплохода находились 127 граждан Германии, сообщили местные СМИ, включая издание Dauphine Libere. Инцидент случился недалеко от коммуны Саблон примерно в 1:30 по местному времени (2:30 мск).

В результате сильного удара корпуса судов получили повреждения. При этом удар пришелся выше ватерлинии, благодаря чему риск затопления теплохода отсутствует. Баржа также получила значительные повреждения. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы.

Пассажиров и членов экипажа планируют эвакуировать в воскресенье. Их доставят до конечного пункта назначения на автобусах. В настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются.