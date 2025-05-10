Мэрия в суде потребовала очистить от мусора участок под жилье в Левшино

Администрация Орджоникидзевского района Перми в судебном порядке потребовала очистить от мусора земельный участок в Левшино, принадлежащий компании «Кудесник плюс». Согласно материалам дела на сайте арбитражного суда Пермского края, власти района подали иск к ООО «Кудесник плюс» в конце апреля. Истец хочет обязать организацию привести в нормативное состояние территорию на ул. Социалистическая, 22 площадью 1 га. Земля должна быть очищена от поврежденных и находящихся под наклоном конструкций ограждения из бетонных плит и профлиста. Также с ограждения участка должны быть удалены надписи и другие изображения. С самой площадки необходимо вывезти бытовой и строительный мусор, убрать бетонные плиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок компании «Кудесник плюс» в Левшино, фото - публичная кадастровая карта. Фото: Участок компании «Кудесник плюс» в Левшино, фото - публичная кадастровая карта.

По ходатайству районной администрации на время рассмотрения дела на участок наложены обеспечительные меры. Росреестру запрещено производить любые регистрационные действия по переходу прав на спорную территорию.

В публичной кадастровой карте указано, что земельный участок по ул. Социалистической, 22 пустует, вид его разрешенного использования – многоквартирные дома в 4 этажа и выше. Площадка расположена в окружении жилых домов, в квартале улиц Социалистическая, Памирская, Делегатская.

По сведениям сервиса kartoteka.ru, ООО «Кудесник плюс» создано в 1998 году и занимается строительством. Уставный капитал общества – 10 млн руб. Руководитель и владелец - Александр Тетенов. Помимо «Кудесник плюс», господин Тетенов владеет еще четырьмя компаниями в области строительства, архитектуры и розничной торговли «Урал-Инвест», «Кудесник», «Бюро комплексного проектирования», «Кудесник-Капитал». На сайте группы «Кудесник» сообщается, что холдинг работает на строительном рынке региона уже 25 лет. Компания возводит жилые и гражданские объекты по подряду и как самостоятельный застройщик, среди работ «Кудесника» дома на ул. Косякова, 16, ул. Светлогорской, 11, 15, спальный корпус «Алмаз» на курорте «Ключи», автоцентры «Фольскваген» на пр. Парковый, 64 и ш. Космонавтов, 381 и другие объекты.