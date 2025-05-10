Аппарат «Космос-428» сошел с орбиты и упал в океан спустя 53 года после запуска

Советский космический аппарат «Космос-482» сошел с орбиты Земли и упал в Индийском океане. Станция была запущена в 1972 году для исследования Венеры. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

«Схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве»,— говорится в заявлении. По данным специалистов, станция вошла в плотные слои атмосферы сегодня, 10 мая, в 9:24 мск в 560 км к западу от индийского острова Средний Андаман и упал в океан около Джакарты.

После запуска в 1972 году аппарат остался на высокой эллиптической орбите Земли из-за неисправности разгонного блока и не долетел до Венеры. После этого станция начала постепенно приближаться к Земле.

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