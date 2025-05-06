Гостья из прошлого

В ближайшие несколько дней на Землю упадут остатки советской космической станции «Космос-482». Ее планировалось задействовать в изучении Венеры, но после неудачного запуска аппарат более полувека дрейфовал на орбите, год за годом приближаясь к земной поверхности. Спускаемый аппарат вряд ли сгорит в атмосфере в силу своих конструктивных особенностей, а зона его вероятного падения покрывает больше половины земного шара. Однако в «Роскосмосе» “Ъ” заверили, что вероятность причинения ущерба людям и строениям «крайне мала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советская автоматическая станция «Венера-8» в монтажно-испытательном цехе, 1 августа 1972 года

Фото: РИА Новости Советская автоматическая станция «Венера-8» в монтажно-испытательном цехе, 1 августа 1972 года

Фото: РИА Новости

10 мая приблизительно в 8:37 по Гринвичу (10:37 мск) ожидается неконтролируемый сход с орбиты Земли спускаемого аппарата советской автоматической станции «Космос-482». Это следует из свежих данных, опубликованных сотрудником нидерландской станции слежения за спутниками SatTrackCam Leiden Марко Лангброком. По его расчетам, аппарат должен упасть где-то между 52-ми параллелями северной и южной широты: эта обширная зона захватывает большую часть обеих Америк, значительную часть Евразии и всю Африку. Точный момент падения зависит от активности Солнца и может сдвинуться на сутки позже или раньше указанного времени.

Станция «Космос-482» была создана на машиностроительном заводе имени С. А. Лавочкина по образцу «Венеры-8», советской автоматической межпланетной станции (АМС) для исследования второй планеты от Солнца. В задачи обеих АМС входили проведение фотосъемки, определение типа поверхностных пород, температуры, давления и содержания аммиака в атмосфере. «Венера-8» стартовала с космодрома Байконур 27 марта 1972 года и через четыре месяца достигла Венеры. 31 марта состоялся пуск дублера, и первые три ступени ракеты-носителя «Молния-М» тоже сработали штатно и вывели АМС на околоземную орбиту. Однако четвертая ступень из-за сбоя в таймере отработала 125 секунд из положенных 192. Из-за этого станция не смогла перейти на межпланетную траекторию и осталась на эллиптической околоземной орбите на высоте 9800 км с наклонением в 52 градуса.

В связи со срывом первоначального плана аппарат-дублер вместо названия «Венера-9» получил обозначение «Космос-482». Отрицала Москва и советское происхождение обломков третьей ступени ракеты, упавших 3 апреля 1972 года недалеко от города Ашбертон в Новой Зеландии. Позже местные ученые, изучив четыре сферы из титанового сплава весом 13,6 кг и диаметром 38 см, установили, что они «однозначно являются частью стенок топливных баков советской ракеты-носителя».

Наконец, в июне 1972-го операторы «Космоса-482» инициировали запуск механизма разделения АМС, после чего спускаемый аппарат отделился от перелетного модуля и разгонного блока. Дальнейшие астрономические наблюдения показали, что с каждым годом перигей (ближайшая к Земле точка орбиты) и апогей (самая дальняя точка) спускаемого аппарата постепенно снижаются, поэтому его падение на Землю было признано неизбежным. Сход «Космоса-482» с орбиты, считает астроном Лангброк, будет сравним с падением относительно небольшого метеорита: скорость удара объекта диаметром чуть более метра и массой почти 490 кг о землю составит около 65–70 м/с (примерно 242 км/ч). Но, в отличие от большинства метеоритов или, например, затапливаемых в океане космических аппаратов, спускаемый аппарат в полусферической защитной оболочке из титана, разработанный для работы в агрессивной среде Венеры, вряд ли сгорит в плотных слоях атмосферы и, скорее всего, долетит до поверхности в относительной целости, отмечает исследователь.

Тем не менее вероятность ущерба от падения «Космоса-482» крайне мала, заверили “Ъ” в пресс-службе «Роскосмоса».

Траектория движения аппарата мониторится как российскими, так и зарубежными средствами слежения, а координаты точки вхождения в атмосферу уточняются по мере снижения его орбиты, пояснили в госкорпорации. Там также напомнили, что масса объекта почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата «Союз». «На орбите летают тысячи отработавших космических аппаратов. За прошлый год в атмосферу вошел 1981 космический объект естественного и искусственного происхождения. Фактически на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой — весом более 500 кг. Случаи причинения материального ущерба единичны, среди людей пострадавших нет»,— резюмировали в пресс-службе.

Научного или технического интереса остатки несостоявшейся «Венеры-9» тоже не представляют, считает историк космонавтики Александр Железняков. «Если аппарат упадет в океан, то, конечно, никто его доставать не будет. Если на нашей территории, то, возможно, поднимут, перевезут и изучат. А если в США или в любой другой стране — особого интереса к нему нет»,— полагает эксперт.

Дмитрий Сотак