Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его встретил губернатор города Александр Беглов на Московском вокзале. Встреча была посвящена продолжению диалога и укреплению сотрудничества между Петербургом и Венесуэлой, сообщили в управлении информации администрации Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро с супругой Силией Флорес перед началом парада Победы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николас Мадуро с супругой Силией Флорес перед началом парада Победы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Беглов выразил благодарность лидеру южноамериканской страны, отметив: «Для нас честь принимать большого друга нашей страны в городе-герое Ленинграде». Он также подчеркнул, что в городе ценят героическую борьбу венесуэльского народа за независимость. В честь этого в Петербурге установлен памятник национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранде в Парке 300-летия города. Губернатор добавил, что между Северной столицей и Венесуэлой «большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества» в экономике и гуманитарной сфере.

Рабочая встреча губернатора Александра Беглова и Николаса Мадуро состоится в Смольном. Запланированы также культурные мероприятия, направленные на укрепление гуманитарных связей.

Ранее господин Мадуро принимал участие в торжествах в Москве, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По завершении парада на Красной площади он вместе с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами почтил в Александровском саду память павших.