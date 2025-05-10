На улице Октябрьской в центре Нижнего Новгорода заменят трамвайные пути

На улице Октябрьской в Нижнем Новгороде 12 мая начнется замена трамвайных путей, сообщили в ООО «Экологические проекты» (дочернее предприятие АО «Корпорация развития Нижегородской области», концессионер модернизации трамвайной сети). Работы будут вести на участке от Большой Покровской до пересечения с улицей Алексеевской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На время реконструкции движение транспорта организуют по суженной проезжей части. Участок Октябрьской станет односторонним, проехать по нему можно будет только в сторону Большой Покровской. Работы планируется завершить в течение трех месяцев.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде оценивается в 51,3 млрд руб. Ее должны завершить к 2026 году.

Владимир Зубарев