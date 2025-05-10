В акватории Новороссийска 10 мая пройдут учения со стрельбой

В акватории морского порта Новороссийска в субботу 10 мая с 10.00 до 12.00 пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Во время учений военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерии с молов военной гавани.

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Городские власти призвали жителей и гостей сохранять спокойствие.

При проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавательных средств, в том числе суда, не подлежащие госрегистрации, прогулочные суда, спортивные парусники, надувные и спортивные плавсредства для занятий на воде, а также любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Андрей Николаев