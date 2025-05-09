PTI: Армия Индии объявила о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном

Правительство Индии уполномочило командующего армией привлечь добровольческие резервные формирования армии для помощи Вооруженным силам Индии. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

Приказ будет действовать в течение трех лет — с 10 февраля 2025 года по 09 февраля 2028 года. Территориальная армия привлекается «для обеспечения необходимой охраны и поддержки регулярной армии». Это значит, что каждый начальник штаба армии сможет призвать «каждого офицера и каждого зачисленного в территориальную армию человека».

Эскалация конфликта между Индией и Пакистаном началась в ночь на 7 мая. Индия объявила операцию «Синдур» против Пакистана. Вооруженные силы атаковали девять объектов на территории государства. Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявила о 17 жертвах обстрелов со стороны Пакистана.

Подробнее о ходе конфликта — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».

Екатерина Отрашкевич