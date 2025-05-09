Tasnim: Иран согласился провести 11 мая переговоры с США по ядерным вопросам
Иран принял предложение провести 11 мая в Омане четвертый раунд переговоров с США по ядерной программе. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на неназванного представителя иранской переговорной группы.
Фото: Vahid Salemi / AP
С предложением выступил МИД Омана.
1 мая в Министерстве иностранных дел Омана заявили, что запланированный на 3 мая четвертый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном был перенесен по «логистическим причинам». Третий раунд консультаций состоялся 26 апреля в оманской столице Маскате.
Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Ущемление иранского атома».