«Папа Франциск во многом видел в нем своего преемника»
Первая реакция в США и мире на избрание папы Льва XIV
Избрание первого американца главой Римско-католической церкви обсуждается как в США, так и по всему миру. Наблюдатели объясняют, почему до сих пор не было американских пап, размышляют о его отношении к конфликту на Украине и вспоминают, что первым папой-американцем хотел быть Дональд Трамп.
Папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра
Фото: Vatican Media / Francesco Sforza / Handout / Reuters
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Роберт Фрэнсис Прево — первый американский папа
Избрание первого американского папы вызвало смешанную реакцию в толпе (на площади Святого Петра.— “Ъ”). Лев XIV столкнется с необходимостью принятия сложных решений в том, что касается направления движения церкви, в первую очередь, продолжать ли политику своего предшественника, папы Франциска, который выступал за большую инклюзивность и открытость… или пойти иной дорогой… Американский католицизм определенно сейчас на подъеме… Вице-президент Джей Ди Вэнс перешел в католицизм, а бывший президент Джозеф Р. Байден-младший стал первым католиком-президентом со времен… Джона Ф. Кеннеди.
Chicago Tribune (Чикаго, США)
Уроженец Чикаго Роберт Прево стал первым папой-американцем в истории
Давно существует табу на папу из США, учитывая то геополитическое влияние, которое страна уже оказывает в светской сфере. Однако, Прево… казался вполне избираемым, поскольку он и гражданин Перу, и жил там многие годы… Папа Франциск… во многом видел в нем своего преемника.
Der Spiegel (Гамбург, Германия)
Дональд Трамп рад папе из США
Белый дом недавно распространил фотографию, на которой президент Дональд Трамп был изображен папой. Не став папой сам, он, однако, не кажется опечаленным избранием на этот пост своего соотечественника. Уже через несколько минут после объявления, он написал на платформе Trump Social: «Как восхитительно и какая честь для нашей страны. С нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет момент, исполненный значения».
Newsweek (Нью-Йорк, США)
Избран папа Лев XIV
Опыт Льва в качестве епископа в Перу требовал от него работы с иммигрантами. Его очень хвалили за работу с иммигрантами из Венесуэлы. Newsweek не может подтвердить детали позиции, которую Лев занимает в отношении конфликта между Россией и Украиной. Тем не менее Лев был многолетним союзником Франциска, который последовательно призывал к миру.
La Stampa (Турин, Италия)
А теперь у нас есть две Америки
Если бы кардиналы выбрали анти-Трампа, это было бы ударом топора. А то, что они сделали,— удар шпагой.