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Коммерсантъ FM
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«Папа Франциск во многом видел в нем своего преемника»

Первая реакция в США и мире на избрание папы Льва XIV

Избрание первого американца главой Римско-католической церкви обсуждается как в США, так и по всему миру. Наблюдатели объясняют, почему до сих пор не было американских пап, размышляют о его отношении к конфликту на Украине и вспоминают, что первым папой-американцем хотел быть Дональд Трамп.

Папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра

Папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра

Фото: Vatican Media / Francesco Sforza / Handout / Reuters

Папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра

Фото: Vatican Media / Francesco Sforza / Handout / Reuters

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Роберт Фрэнсис Прево — первый американский папа

Избрание первого американского папы вызвало смешанную реакцию в толпе (на площади Святого Петра.— “Ъ”). Лев XIV столкнется с необходимостью принятия сложных решений в том, что касается направления движения церкви, в первую очередь, продолжать ли политику своего предшественника, папы Франциска, который выступал за большую инклюзивность и открытость… или пойти иной дорогой… Американский католицизм определенно сейчас на подъеме… Вице-президент Джей Ди Вэнс перешел в католицизм, а бывший президент Джозеф Р. Байден-младший стал первым католиком-президентом со времен… Джона Ф. Кеннеди.

Chicago Tribune (Чикаго, США)

Уроженец Чикаго Роберт Прево стал первым папой-американцем в истории

Давно существует табу на папу из США, учитывая то геополитическое влияние, которое страна уже оказывает в светской сфере. Однако, Прево… казался вполне избираемым, поскольку он и гражданин Перу, и жил там многие годы… Папа Франциск… во многом видел в нем своего преемника.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Дональд Трамп рад папе из США

Белый дом недавно распространил фотографию, на которой президент Дональд Трамп был изображен папой. Не став папой сам, он, однако, не кажется опечаленным избранием на этот пост своего соотечественника. Уже через несколько минут после объявления, он написал на платформе Trump Social: «Как восхитительно и какая честь для нашей страны. С нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет момент, исполненный значения».

Что известно о новом папе римском Льве XIV

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Newsweek (Нью-Йорк, США)

Избран папа Лев XIV

Опыт Льва в качестве епископа в Перу требовал от него работы с иммигрантами. Его очень хвалили за работу с иммигрантами из Венесуэлы. Newsweek не может подтвердить детали позиции, которую Лев занимает в отношении конфликта между Россией и Украиной. Тем не менее Лев был многолетним союзником Франциска, который последовательно призывал к миру.

La Stampa (Турин, Италия)

А теперь у нас есть две Америки

Если бы кардиналы выбрали анти-Трампа, это было бы ударом топора. А то, что они сделали,— удар шпагой.

Подготовил Николай Зубов

Фотогалерея

Новый папа римский Лев XIV

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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