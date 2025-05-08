Избрание первого американца главой Римско-католической церкви обсуждается как в США, так и по всему миру. Наблюдатели объясняют, почему до сих пор не было американских пап, размышляют о его отношении к конфликту на Украине и вспоминают, что первым папой-американцем хотел быть Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра

Фото: Vatican Media / Francesco Sforza / Handout / Reuters Папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра

Фото: Vatican Media / Francesco Sforza / Handout / Reuters

Роберт Фрэнсис Прево — первый американский папа

Избрание первого американского папы вызвало смешанную реакцию в толпе (на площади Святого Петра.— “Ъ”). Лев XIV столкнется с необходимостью принятия сложных решений в том, что касается направления движения церкви, в первую очередь, продолжать ли политику своего предшественника, папы Франциска, который выступал за большую инклюзивность и открытость… или пойти иной дорогой… Американский католицизм определенно сейчас на подъеме… Вице-президент Джей Ди Вэнс перешел в католицизм, а бывший президент Джозеф Р. Байден-младший стал первым католиком-президентом со времен… Джона Ф. Кеннеди.

Уроженец Чикаго Роберт Прево стал первым папой-американцем в истории

Давно существует табу на папу из США, учитывая то геополитическое влияние, которое страна уже оказывает в светской сфере. Однако, Прево… казался вполне избираемым, поскольку он и гражданин Перу, и жил там многие годы… Папа Франциск… во многом видел в нем своего преемника.

Дональд Трамп рад папе из США

Белый дом недавно распространил фотографию, на которой президент Дональд Трамп был изображен папой. Не став папой сам, он, однако, не кажется опечаленным избранием на этот пост своего соотечественника. Уже через несколько минут после объявления, он написал на платформе Trump Social: «Как восхитительно и какая честь для нашей страны. С нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет момент, исполненный значения».

Избран папа Лев XIV

Опыт Льва в качестве епископа в Перу требовал от него работы с иммигрантами. Его очень хвалили за работу с иммигрантами из Венесуэлы. Newsweek не может подтвердить детали позиции, которую Лев занимает в отношении конфликта между Россией и Украиной. Тем не менее Лев был многолетним союзником Франциска, который последовательно призывал к миру.

А теперь у нас есть две Америки

Если бы кардиналы выбрали анти-Трампа, это было бы ударом топора. А то, что они сделали,— удар шпагой.

Подготовил Николай Зубов