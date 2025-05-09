Хаби Алонсо покинет пост главного тренера «Байера»

Испанец Хаби Алонсо, с 2022 года возглавлявший леверкузенский футбольный клуб «Байер», покинет клуб по окончании сезона. Об этом он объявил на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Контракт Алонсо с «Байером» был рассчитан до лета 2026 года.

«Я должен выразить огромную благодарность "Байеру", игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, фантастическим болельщикам. Наш успех стал результатом выдающейся командной работы. Этот клуб, проявивший ко мне исключительное доверие, в полной мере заслужил свою первую победу в чемпионате Германии», — сказал Алонсо.

По данным испанской газеты Marca, после ухода из «Байера» 43-летний специалист возглавит мадридский «Реал».

Под руководством Хаби Алонсо «Байер» завоевал больше трофеев, чем за 117 лет до назначения испанца. В прошлом году с ним во главе команда впервые в истории выиграла чемпионат и Суперкубок Германии, во второй раз в истории и впервые за 31 год — кубок страны. Также «Байер» дошел до финала Лиги Европы, где оборвалась его беспроигрышная серия из 51 матча.

Текущий сезон чемпионата Германии «Байер» уже точно завершит вторым. На другие титулы команда не претендует: из Лиги чемпионов она вылетела в четвертьфинале, из Кубка Германии — в полуфинале.

Роман Левищев