В Мелитополе открыли бюст Сталину

В Мелитополе в Запорожской области 8 мая состоялось торжественное открытие бюста Иосифу Сталину. Памятник расположен на Аллее Героев Советского Союза. Об этом сообщила пресс-служба КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КПРФ Фото: КПРФ

Это первый памятник Иосифу Сталину на территории Новороссии. На памятной доске бюста написано «Организатору и вдохновителю Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, Генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ, от благодарных потомков».

«Открывая сегодня монумент Верховному главнокомандующему Советского Союза товарищу Сталину, мы восстанавливаем правду и справедливость на нашей земле»,— сказал во время мероприятия член совета законодательного собрания Запорожской области Олег Слюсаренко.

Во время церемонии участники возложили цветы к монументу. После на площади у памятника состоялся торжественный прием в пионерскую организацию Запорожской области учеников местной школы. Бюст был установлен по согласованию с мелитопольской городской администрацией.