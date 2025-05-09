Теннисистка Потапова уступила первой ракетке мира Соболенко на турнире в Риме

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме. Призовой фонд соревнований превысил €6 млн.

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Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Уступившая Потапова занимает 34-е место в рейтинге WTA.

В следующем этапе турнира Соболенко сыграет против американки Софии Кенин, которая в матче второго круга одержала победу над российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (6:3, 6:0).

Финал турнира пройдет 17 мая. В 2024 году его победительницей стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова