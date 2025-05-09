Суд в Швейцарии утвердил мировое соглашение оператора «Северного потока-2» с кредиторами

Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG с кредиторами. Сегодня, 9 мая, истек окончательный мораторий на банкротство компании, который был продлен судом в начале января.

Согласно пресс-релизу суда, который приводит SRF, у Nord Stream 2 AG около 150 кредиторов, с которыми она должна была рассчитаться к сегодняшнему дню. Если бы соглашение не было достигнуто, компания была бы объявлена банкротом. Решение суда может быть обжаловано.

Nord Stream 2 AG находится на стадии банкротства с марта 2022 года из-за отказа в сертификации проекта и американских санкций. По данным Reuters, компания планирует провести работы по консервации трубопровода во втором или третьем квартале текущего года. 26 сентября 2022 года произошел подрыв «Северных потоков».

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