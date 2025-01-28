«Северному потоку-2» дали шанс

Акции «Газпрома» выросли после выдачи разрешения на консервацию трубопровода «Северный поток-2». Бумаги в моменте дорожали более чем на 3%, почти до 138 руб. Но позже темпы роста начали снижаться. Перед этим Энергетическое агентство Дании выдало оператору Nord Stream 2 AG разрешение на работы на поврежденном газопроводе, пишет Reuters. Компания сможет установить специальные заглушки, чтобы предотвратить выброс газа и попадание в трубы морской воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Впрочем, управляющий директор компании «Ренессанс-Капитал» Дмитрий Александров считает, что пока предпосылок для оптимизма мало: «Рынок позитивно реагирует на новость о том, что компания- оператор "Северного потока-2" получила разрешение на работы по сохранению поврежденного газопровода. Тем не менее мне кажется, что это, скорее, эмоциональная реакция, поскольку ситуация остается максимально неопределенной. Эта компания входит в периметр консолидаций "Газпрома", она финансируется многими европейскими компаниями, и ходят слухи, что порядка €5 млрд — это тот долг, то финансирование, которое было предоставлено партнерами в ЕС. В том числе американский инвестор Стивен Линч объявлял, что ему было бы интересно выкупить эти активы.

Для "Газпрома" действительно какие-то подвижки по "Северному потоку" могут быть определенным позитивным знаком, в том числе стратегическим.

Возможно, некоторые инвесторы смотрят долгосрочно и ориентируются на то, что однажды газопроводы могут возобновить свою работу, что сразу же станет сильным подъемом для всей госкорпорации. Но это слишком неопределенное будущее, и делать на него ставку сейчас — это не слишком очевидная идея».

По данным Reuters, Nord Stream 2 AG планирует провести работы по консервации трубопровода во втором или третьем квартале 2025-го. На это может уйти примерно две-три недели. Сама компания еще с марта 2022-го находится на стадии банкротства из-за отказа в сертификации проекта и американских санкций. 28 января там заявили, что допускают продажу «Северного потока-2», чтобы расплатиться с кредиторами. И то, что оператору разрешили законсервировать объект, повышает стоимость актива, но вряд ли сделка в итоге состоится, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«С одной стороны, это некий сигнал к тому, что европейцы рассматривают возможность в дальнейшем использовать "Северный поток-2". Для этого нужно его законсервировать. Но это не значит, что эти работы будут проведены, потому что сама компания арестована. Швейцария может провести процедуру банкротства, но она почему-то постоянно дает отсрочку на нее.

Пока "Газпрому" не вернут контроль над Nord Stream 2 AG, у компании-оператора просто не будет источника финансирования не то что на проведение таких сложных работ, но и просто на обслуживание.

На самом деле разрешение на консервацию — это определенный актив для Nord Stream. Если захотят ее продавать, то это может привлечь даже внимание "Газпрома". Но по политическим мотивам, я думаю, корпорация не будет участвовать в аукционе, с которого будут продавать актив, потому что Россия считает, что Nord Stream AG-2 у "Газпрома" украли».

Трубопроводы «Северный поток» были разрушены в конце сентября 2022-го. Тогда в результате взрыва три нитки оказались полностью уничтожены, сохранилась только одна. Компания Transliq AG, которую назначали административным управляющим оператора Nord Stream, оценивал ремонт трубопровода в €633 млн. Между тем президент Польши Анджей Дуда призывал Евросоюз никогда не возобновлять прокачку по «Северным потокам», по его мнению, трубопроводы должны быть демонтированы.

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Владислав Викторов