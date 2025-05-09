Пермский зоопарк заказал санитарную уборку на 202 тыс. рублей после появления грызунов

ГКАУК «Пермский зоопарк» стал заказчиком госконтракта на оказание услуг по уборке и содержанию в надлежащем санитарном состоянии зданий, помещений и территории учреждения. Как свидетельствует информация «СПАРК-Интерфакс», сумма настоящего контракта составляет 202 тыс. руб. Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что в зоопарке было замечено большое количество крыс. Как пояснили 59.ru в пресс-службе учреждения, вреда животным крысы не наносят, а для дератизации применяют безопасные для обитателей зоопарка средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, летом может состояться открытие нового зоопарка в микрорайоне Нагорном. Его строительство ведется с 2017 года. Оценочная стоимость комплекса составляет 7,06 млрд руб. Сейчас на его территорию перевезено около 300 животных контактной группы, включая альпаку, лошадей, коз и тропических птиц. В ближайшее время планируется перевозка хищников. Кроме этого, уже введены в эксплуатацию 16 объектов, включая львятник, павильоны для медведей, волков, оленей.