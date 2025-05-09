Жители и власти Удмуртии возложили цветы к Вечному огню в Ижевске в День Победы

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне начались в Ижевске с возложения цветов к Вечному огню, сообщает пресс-служба правительства республики. К Монументу боевой и трудовой славы пришло несколько сотен горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В мероприятии приняли участие глава региона Александр Бречалов, председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, а также представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, ветераны спецоперации, курсанты и кадеты, представители заводских коллективов города.

Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания. В сквере прозвучали гимны России и Удмуртии. В этом году у Вечного огня вновь разместили «Стену памяти»: по сравнению с прошлым годом она увеличилась в два раза — до 1,7 тыс. фотографий участников ВОВ. У монумента также разместили светодиодный экран, представляющий 1,1 тыс. историй героев ВОВ и СВО из Удмуртии.