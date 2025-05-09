Reuters: Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров РФ

Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров теневого флота России, стремясь усилить давление на Москву в конфликте с Украиной. По словам офиса премьер-министра Кира Стармера, санкции станут крупнейшим пакетом мер. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Великобритании, с начала прошлого года российские суда перевезли груз на сумму более $24 млрд, при этом некоторые суда также нанесли ущерб критически важной инфраструктуре. Агентство уточняет, что речь идет о повреждении линии электропередач, кабелей и трубопроводов в Балтийском море.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы разрушить теневую деятельность флота (президента России Владимира Путина — «Ъ»), лишить его военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой мы зависим в нашей повседневной жизни»,— заявил британский премьер-министр.

Он не предоставил дополнительных подробностей, но подобные санкции ранее ограничивали или запрещали движение судов теневого флота и их доступ в некоторые британские порты.

Кир Стармер объявит о мерах на саммите альянса по безопасности Объединенных экспедиционных сил в Осло. Члены ОЭС встретятся в Норвегии в пятницу, 9 мая.