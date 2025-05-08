Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кенневилль возглавил «Анахайм»

Канадец Джоэль Кенневилль, трижды завоевывавший Кубок Стэнли в качестве главного тренера «Чикаго Блэкхокс», возглавил «Анахайм Дакс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jasen Vinlove / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Jasen Vinlove / USA TODAY Sports / Reuters

66-летний специалист не работал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2021 года. Тогда он покинул пост главного тренера «Флорида Пантерс» после расследования по делу о сексуализированном насилии в «Чикаго» в 2010 году. Сообщалось, что Кенневилль знал о домогательствах своего помощника к одному из игроков, однако не препятствовал им.

Кенневилль занимает второе место по числу побед среди главных тренеров за всю историю НХЛ — 969. Помимо «Чикаго» и «Флориды» он возглавлял «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». В 2000 году канадец стал обладателем «Джек Адамс Эворд» — приза, вручаемого лучшему тренеру регулярного сезона НХЛ.

Ранее «Анахайм» покинул Грег Кронин, который руководил командой с 2023 года. По итогам регулярного чемпионата-2024/2025 клуб занял шестое место в Тихоокеанском дивизионе и не смог выйти в play-off в седьмой раз подряд.

Таисия Орлова